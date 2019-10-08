В рацион питания стоит включить бананы

Контролировать артериальное давление можно и без помощи сильнодействующих медикаментов. Для этого остаточно правильно питаться, считают медики.

Для начала нужно включить в рацион побольше продуктов, богатых калием, а потребление соли, напротив, сократить. По словам экспертов, калий не только помогает понизить давление, но и укрепляет кровеносные сосуды. Поэтому йогурты, картофель, бананы, шпинат и батат обязательно должны быть в меню.

Кроме того, следует сократить количество съедаемого сахара и углеводов. Исследования показали, что низкоуглеводная диета уменьшает показатели артериального давления, так как помогает избавиться от лишнего веса и сокращает нагрузку на сердце.

Кусочек темного шоколада гипертоникам съесть полезно, а вот от кофе лучше отказаться, подчеркивают специалисты. Флавоноиды, содержащиеся в шоколаде, расширяют кровеносные сосуды и уменьшают давление, кофе же действует противоположным образом.

Растительная пища полезна для нормализации давления в целом. Кунжутное масло, чеснок, зеленый чай, помидоры, бобовые и сок сельдерея – отличное средство для понижения артериального давления, напоминает "Медик Форум".



