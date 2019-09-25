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Найдены продукты от гипертонии

Найдены продукты от гипертонии
Фото: pixabay.com
У вегетарианцев меньше проблем с давлением, чем у тех, кто употребляет мясо

Специалисты по сердечно-сосудистым заболеваниям назвали продукты, поддерживающие кровяное давление в норме. Сократить количество принимаемых лекарств поможет здоровое питание, большое количество овощей и фруктов в рационе, а также занятия спортом. Высокое давление приводит к таким опасным заболеваниям, как гипертония и болезни сердца.

Нужно следовать указаниям врача по приему лекарств, если заболевание уже было диагностировано. "Но также необходима диета, с помощью которой возможно сократить количество потребляемых таблеток", – рассказали специалисты изданию "Medical Xpress".

По мнению экспертов, ежедневно человек с повышенным кровяным давлением должен получать от 1000 до 1300 миллиграммов кальция и снизить потребление соли. Также отмечают, что у вегетарианцев и веганов обычно меньше проблем в области сердечно-сосудистых заболеваний, чем у людей, употребляющих мясо. Большое количество кальция содержат молоко и натуральные йогурты без добавок.

Врачи также напомнили, что давление помогают нормализовать чеснок и травяной чай, а также продукты с высоким содержанием омега-3, например, семена льна.

Карина СИРАЗОВА
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