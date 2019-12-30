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Чем заменить "Оливье": авторский салат к Новому году

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Оригинальный рецепт станет достойной альтернативой полюбившемуся блюду

Многие россияне не мыслят Нового года без салата "Оливье". Между тем многим до боли знакомый рецепт уже приелся. 

Прекрасной альтернативой традиционному блюду станет оригинальный рецепт от автора YouTube-канала "Simple Food". Салат собирается необычным способом – вверх тормашками.

Так, верхний слой укладывается первым, а тот, который будет внизу, – последним. Главная интрига откроется в самом конце. 

Для салата потребуется полкилограмма доведенной до готовности на сковороде с маслом куриной печени, 4 вареных яйца, 5-6 соленых огурцов, крупная луковица, большая морковь и 4-5 штук картофеля. Также под рукой необходимо держать майонез. 

Овощи (картофель с морковью) запекаются в духовке в течение 20 минут и пропускаются через крупную терку. Лук тушится на сковороде с маслом до полупрозрачного состояния. Огурец и печень измельчаются, а яйца разделяются на белок и желток. Первый нужно потереть, второй превратить в крошку. 

Собираем салат в форму с дном (предпочтительно, прямоугольную), предварительно полностью застелив ее пищевой пленкой. Слои следуют один за другим в таком порядке: печень, майонез, лук, картофель, майонез, соленый огурец, морковь, майонез, белок, майонез, крошка из желтка.

Теперь салат отправляется в холодильник. Через час достаем, накрываем форму сервировочным блюдом и переворачиваем его. Салат почти готов. Осталось украсить его. Для этого автор предлагает уложить по краям тарелки четвертинки помидорок черри, покрыть салат майонезом и посыпать укропом. 

Ксения АНДРЕЕВА

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