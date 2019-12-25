За праздничным столом никто не останется голодным

Половиной порции салата "Богатый купец" можно наесться вдоволь. При этом готовится он невероятно просто.

В элементарный рецепт салата к Новому году входят отварных два свиных языка и 3-4 картофеля, порядка пяти маринованных огурчиков и столько же яиц, одна головка лука, 300 г грибов, майонез, соль, перец и зелень по вкусу, перечисляет автор Яндекс Дзен канала "Готовить просто" Ольга Матвей.

Мелко порезанный лук обжаривается на растительном масле до золотистого оттенка, а грибы идут на сухую сковороду, которую можно убрать с плиты, только когда выпарится жидкость. А затем оба ингредиента нужно перемешать, поперчить, добавить масла и довести до готовности. Это будет самый верхний слой нашего салата после яиц.

Первым в круглую форму пойдет потертый картофель, который необходимо посолить и поперчить. Затем он смазывается заправкой, в которую входят пропущенные через терку огурчик, укроп и майонез.

Вторым слоем салата "Богатый купец" укладывается язык и также поливается соусом. Его остатки пойдут на грибы с луком. Их укладываем сверху и посыпаем перетертыми яйцами. Последний слой можно украсить паутинкой или другим узором из майонеза.

Новогоднее угощение почти готово. Теперь салат необходимо накрыть пищевой пленкой и отправить на пару часов, а лучше – на ночь, в холодильник, чтобы праздничное блюдо хорошенько пропиталось.

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