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Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год

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Кадр youtube.com Кадр youtube.com Кадр youtube.com Кадр youtube.com
За праздничным столом никто не останется голодным

Половиной порции салата "Богатый купец" можно наесться вдоволь. При этом готовится он невероятно просто. 

В элементарный рецепт салата к Новому году входят отварных два свиных языка и 3-4 картофеля, порядка пяти маринованных огурчиков и столько же яиц, одна головка лука, 300 г грибов, майонез, соль, перец и зелень по вкусу, перечисляет автор Яндекс Дзен канала "Готовить просто" Ольга Матвей. 

Мелко порезанный лук обжаривается на растительном масле до золотистого оттенка, а грибы идут на сухую сковороду, которую можно убрать с плиты, только когда выпарится жидкость. А затем оба ингредиента нужно перемешать, поперчить, добавить масла и довести до готовности. Это будет самый верхний слой нашего салата после яиц.  

Первым в круглую форму пойдет потертый картофель, который необходимо посолить и поперчить. Затем он смазывается заправкой, в которую входят пропущенные через терку огурчик, укроп и майонез.

Вторым слоем салата "Богатый купец" укладывается язык и также поливается соусом. Его остатки пойдут на грибы с луком. Их укладываем сверху и посыпаем перетертыми яйцами. Последний слой можно украсить паутинкой или другим узором из майонеза.

Новогоднее угощение почти готово. Теперь салат необходимо накрыть пищевой пленкой и отправить на пару часов, а лучше – на ночь, в холодильник, чтобы праздничное блюдо хорошенько пропиталось.

Ранее "Утро" поделилось рецептом деликатеса для начинающих кулинаров, а также оригинальной закуски к Новому году, до которого осталось меньше недели.  

Ксения АНДРЕЕВА

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