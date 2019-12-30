Стороны не выполнили взаимные условия перед заключением договора

"Газпром" и "Нафтогаз" не смогли согласовать все детали, необходимые для подписания соглашения о транзите российского газа через Украину в 2020 году. Ранее крайним сроком для урегулирования взаимных претензий называлось 29 декабря. Но 30 декабря переговоры продолжились. Это подтвердил ТАСС официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

На данный момент только "Газпром" выполнил обещанное – перечислил "Нафтогазу" $2,9 млрд, которые украинской компании присудил Стокгольмский арбитраж в 2018 году. От остальных исков стороны должны были отказаться, но сообщений об этом до сих пор не поступило, передает РБК.

При этом "Оператор ГТС Украины" все технические условия с "Газпромом" согласовал. Это сообщил глава украинской компании Сергей Макогон.

"Сегодня в 05:28 утра закончили практически круглосуточный четырехдневный переговорный марафон с "Газпромом" в Вене", – написал он в Facebook.

Затем Макогон в срочном порядке вылетел в Брюссель для подписания соглашения со словацким оператором ГТС Eustream. Он особо подчеркнул, что договор с "Газпромом" согласован, но еще не подписан. Прежнее соглашение Москвы и Киева о транзите газа в Европу заканчивается 31 декабря 2019 года.

