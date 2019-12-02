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Киев созрел для политического решения о смене глав "Нафтогаза" и "Укрэнерго"

Киев объявил о смене глав "Нафтогаза" и "Укрэнерго"
Фото: pixabay.com
Руководство компаний будет избираться по конкурсу

В переговорном процессе по транзиту российского газа у украинской стороны забрезжил лучик света – Киев обнародовал план кабмина по полной смене руководства стратегических компаний, включая "Нафтогаз" и "Укрэнерго", и их наблюдательных советов. Об этом в понедельник, 2 декабря, сообщил министр энергетики и Украины Алексей Оржель.

"Принято политическое решение о смене руководства и начале конкурсов для всех стратегических компаний. То есть, это вопрос не одной компании или каких-то отношений между министром или руководителем компании. Такое решение касается перезагрузки наблюдательных советов и руководителей стратегических предприятий", – цитирует УНИАН пана Оржеля.

Он отметил, что к такому шагу правительство подталкивают результаты работы компаний, эффективность использования ими средств, а также данные о злоупотреблении со стороны руководителей, в том числе по информации в СМИ.

По его словам, главы корпораций будут отбираться по конкурсу из предложенных квалифицированных кадров.

Напомним, на прошлой неделе, 27 ноября, кабмин снял с должности президента НАЭК "Энергоатом" Юрия Недашковского. Как сегодня уверил пан Оржель, новый руководитель компании будет человеком из атомной отрасли, пользующимся авторитетом.

"Никаких людей со стороны не планируется. Безопасность атомных блоков – это приоритет министерства", – резюмировал он.

Отметим, нынешний глава "Нафтогаза" Андрей Коболев участвует почти во всех переговорах по транзиту российского газа от Киева. Он не раз подвергался критике у себя дома из-за перевода премиальных средств, полученных за выигранный иск у "Газпрома" в Стокгольмском арбитраже, матери в США, в чем он сам признался в интервью изданию LB.ua в октябре 2018 года.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

М
Ответить
разве наши *партнеры* отказались от всех претензий к газпрому,кто кого нагибает или кто дурит свой народ?
Гость читатель
Ответить
"Нафтогаз" и "Укрэнерго" O=O..../////
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