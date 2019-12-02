Лидер Незалежной нашел способ снизить цену для населения за отопление

Украинские власти придумали способ, как снизить в зимний период тарифы на отопление почти вполовину. Об этом президент страны Владимир Зеленский сообщил, вышагивая на велотренажере. Видеозарядку глава государства разместил на странице в Facebook.

"Мы работаем над тем, чтобы этой зимой были уменьшены платежки за отопление, это очень важно. И также нашли интересное решение, которое позволит следующей зимой снизить тарифы на тепло почти вполовину. Это будет отдельная программа", – сказал пан Зеленский.

Он отметил, что снижение тарифов произойдет не за счет населения страны.

По словам президента, кабмин одобрил программу гарантированной цены на газ, которая снизилась на 7%.

Самое удивительное, что украинские пользователи в комментариях в Сети не особо отреагировали на эту новость без признаков конкретики, а вот россияне под ней на RT вспомнили, как предшественник экс-комика на президентском посту Петр Порошенко решил задачку с ценами на отопление (орфография и пунктуация сохранены оригиналов):

"спецпрограмма "прикрути тепло на 90% – сэкономишь 7% от платежки" ? )))))", "С нового года – акция: "прикрути"", "Прикрути?))".

Однако нашлись и иные предположения, больше связанные с судебными делами "Нафтогаза" с "Газпромом":

""Вместе с этим он уточнил, что снижение тарифов произойдёт не за счёт украинцев."– Это ты на что царская морда намекаешь?!!!!", "Вангую, это они уже посчитали грОши, которые с Газпрома собираются стрясти", "Украинский эХсперт: Газпром выплатит нам штраф, и на эти гроши купим СПГ у США".

Напомним, акция "Нафтогаза" под лозунгом "Прикрути" была запущена в начале 2018 г. с целью экономии "голубого топлива" и поддержана самим паном Порошенко.

