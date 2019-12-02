Украинский лидер записал видеообращение, однако креатив новоиспеченного политика в его стране не оценили

Шестой президент Украины Владимир Зеленский активно готовится к саммиту "нормандской четверки". Не только морально, но и физически.

Так, глава соседнего государства опубликовал в соцсетях видео, на котором он тренируется на беговой дорожке. С первых кадров украинский лидер динамично идет по ней, затем сбавляет шаг и постепенно сводит его на нет. Тут-то, за 30 секунд до конца видеозаписи, Зеленский бросается в рассуждения о встрече с российским коллегой Владимиром Путиным.

"Что там говорят, ну какой диалог может быть между Зеленским и Путиным? Без этого диалога можно, но это приблизительно, как – извините за такое сравнение, – как "бег на этой беговой дорожке". То есть ты что-то делаешь, калории теряешь, но ты на месте. То есть мы просто не хотим быть на месте, мы хотим, чтобы все закончилось. Мы хотим, чтобы все закончилось и мы снова были большой страной, Украиной", – заключил пан Зеленский в Facebook и на других интернет-площадках.

Также, отметил гарант, предстоящий саммит – это возможность обсудить войну в Донбассе. Сама по себе встреча, полагает Владимир Александрович, "уже является победой" для Незалежной, поскольку она дает надежду на прекращение огня.

"Именно диалог может привести к возвращению главного – всех наших людей", – пояснил президент.

Между тем украинский народ не оценил его креативный подход к подведению итогов и планированию наступившей неделе (орфография и пунктуация авторов оригинальны).

"Шоу для дураков продолжается", "А куда он идет все время на видео?", "А почему из туалета видосиков нет???", "У чудака люди на войне гибнут, дети на улицах, а он в Зальчик. Гори оно все", "Мне такой формат не нравится...На фитнес время есть,а поговорить с народом – нет, скоро точно из туалета будем слушать речи", – высмеяли Зеленского подписчики.

Напомним, саммит в "нормандском формате" состоится ровно через неделю, 9 декабря.