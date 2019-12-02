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Продаем больше русских: в Киеве заявили об успехе оборонщиков

Продаем больше русских: в Киеве заявили об успехе оборонщиков
Фото: ITAR-TASS
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Украина успешно конкурирует с Россией на мировом рынке оружия, потому что у местных оборонщиков есть серьезный интеллектуальный потенциал и мотивация.

Об этом заявил бывший депутат Верховной рады, а ныне заместитель гендиректора "Укроборонпрома" Мустафа Найем в эфире телеканала ATR.

По его словам, украинским оружейникам удается держать планку даже в условиях серьезного недофинансирования.

"В ситуации, когда мы 30 лет не финансировали эту историю, мы продолжали выигрывать позиции на внешних рынках у Российской Федерации", – приводит слова топ-менеджера RT.

При этом он признал, что по объемам экспорта оружия, Украина не может конкурировать с Россией. Российские эксперты жестко раскритиковали высказывания Мустафы Найема. Так, по словам директора Бюро военно-политического анализа Александра Михайлова, даже в свете открытых статистических данных подобные заявления выглядят нелепо, так как Россия занимает второе место в мире по экспорту вооружений.

Справедливости ради стоит отметить, что украинским предприятиям удалось модернизировать несколько образцов военной техники и вооружений. Танк "Оплот", крылатая ракета "Нептун", новая "Тунгуска" и другие разработки сами по себе неплохи, но у Киева нет денег, чтобы наладить их массовый выпуск, а заключить более-менее существенные контракты не получается. Западу украинская техника не нужна, потому что у него есть не хуже, а скорее, даже лучше. А традиционные покупатели российского оружия, вероятно, продолжат покупать российское.

Александр ИЛЬИН

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