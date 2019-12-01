Лидеры двух стран поговорят в сторонке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что на саммите "нормандской четверки" глава государства Владимир Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский так или иначе пообщаются тет-а-тет.

"В случае Путина и Зеленского это гораздо важнее, чем антураж встречи. Какой будет антураж, какой будет формат, наверняка об этом будут достигнуты договоренности уже ближе к самой встрече", – заявил Песков в программе "России 1".

Он добавил, что встреча позволит найти какие-то пути развязки отношений двух стран.

По его словам, лидеры стран обсудят газовый вопрос, который необходимо решить до 1 января. Как отметил в той же программе помощник российского лидера Юрий Ушаков, встреча Путина и Зеленского будет зависеть от того, какой график работы будет у всей "нормандской четверки". Ушаков подчеркнул, что лидеры двух стран могут пообщаться как 30 минут в сторонке, так и полтора часа.

В той же передаче министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал о важности встречи президентов, которая, по его мнению, будет неформальной. Она должна показать, в чем Киев видит выполнение Минских договоренностей.

"Не мы сокращали двусторонние отношения, прерывали транспортное сообщение. Если украинская сторона, как сейчас многие эксперты в Киеве говорят, заинтересована в их возобновлении, думаю, что за нами не заржавеет", – подчеркнул Лавров, комментируя возможность улучшения отношений двух стран.

Саммит "нормандской четверки" пройдет 9 декабря. Ожидается, что лидеры стран примут некий документ, касающийся Донбасса.