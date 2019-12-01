Первый президент Незалежной посоветовал шестому говорить правду

Бывший глава Украины Леонид Кравчук дал наставление нынешнему Владимиру Зеленскому о встрече с российским коллегой Владимиром Путиным и другими участниками нормандского саммита. По мнению первого президента Незалежной, лидеру украинцев стоит откровенно рассказать, как обманули его страну.

"Я бы посоветовал так: защищать Украину. Это не просто слова. Например, необходимо сказать там откровенно и искренне правду – нас обманули с Будапештским меморандумом. Нас обманывают и делают вид, что помогают, когда помогают только на словах. С нами играют, как кошка с мышью",

– заявил Кравчук в эфире телеканала "112".

По его словам, Зеленский должен указать участникам нормандского саммита на то, что украинцы – "великий народ", а также говорить лишь о том, что полезно для Украины, и руководствоваться национальными интересами страны. Однако Кравчук отметил, что в этой ситуации президенту Украины понадобятся смелость, мужество и воля.

Саммит в "нормандском формате" пройдет 9 декабря в Елисейском дворце в Париже. Как ранее рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, у Путина и Зеленского будет возможность поговорить вдвоем. В саммите также будут участвовать президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель. Ожидается, что лидеры государств примут некий документ, касающийся конфликта в Донбассе.

Будапештский меморандум подписали Украина, Россия, Великобритания и США в 1994 году. В результате появления документа ядерный арсенал на Украине ликвидировали, а стороны обязались стране гарантировать безопасность.