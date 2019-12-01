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"Человек отвратительный": Порошенко расплакался перед Савченко из-за денег

"Человек отвратительный": Порошенко расплакался перед Савченко из-за денег
Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Экс-депутат Рады рассказала о жадности бывшего президента Украины

Надежда Савченко вспомнила о неприятной встрече с Петром Порошенко, которая вызвала у нее отвращение. В то время конфетный магнат еще был президентом Украины. По ее словам, она поняла, насколько он алчный, после того, как экс-глава государства говорил ей о фронте, о том, то там его сын.

Савченко добавила, что Порошенко "отвратительный человек", и все в нем вызывало у нее неприязнь. Экс-нардеп поведала, что бывший президент Незалежной со слезами на глазах сообщил ей, что пожертвовал 180 млн гривен на фронт.

"Мне было странно, что он вообще говорит, что что-то там пожертвовал. Каждый человек пожертвовал. Иногда жизнь, а не 180 миллионов. Он говорил о деньгах с такой болью. Я поняла, что он просто жадный, алчный",

рассказала Савченко в программе "Антиподы" YouTube-канала ISLND TV.

В 2016-м Савченко осудили в России за причастность к убийству журналистов. В тот же год президент России помиловал экс-нардепа, которая вернулась на родину, где Порошенко вручил ей орден. После этого ее обвиняли в подготовке терактов в Киеве, но освободили из-под стражи, не успев продлить срок задержания до истечения установленного по закону срока.

Ранее Савченко предрекла Украине развал к 2023 году. 

Полина ИВАНОВА

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