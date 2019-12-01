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"Это все понимают": Донбасс отторгается от Украины

"Это все понимают": Донбасс отторгается от Украины
Фото: www.globallookpress.com
продолжениеОтказался воевать: офицер Украины жестоко расправился с подчиненным
В Киеве знают, что не удержат самопровозглашенные республики ЛНР и ДНР

Донбасс не останется частью Украины. Этот факт понимают в Незалежной, а также в России и Европе. В этом уверен воевавший на юго-востоке этой страны писатель Захар Прилепин. По его словам, начавшийся технологический процесс очень сложный, его "не разрешить одним жестом". Ведь тогда в Киеве взбесится из-за недовольства радикальная часть населения, и "они начнут шатать Зеленского", отмечает автор.

"Там совершенно очевидный тренд на то, что Донбасс отторгается от Украины. Это понимает Зеленский, это понимает Европа, это понимает Россия, это понимает Донбасс. Это все понимают",

сообщил Прилепин РИА Новостям.

Писатель добавил, что на Украине политические силы осознают, что не удержат Донбасс. Более того, они понимают, по словам Прилепина, что не контролируют ЛНР и ДНР, и что они стране не нужны. Как считает автор, в самопровозглашенных республиках проживают 2-3 млн человек, которые никогда не захотят находиться в составе Украины, тем более что они заплатили оргомную цену, чтобы туда сейчас вернуться.

По мнению Прилепина, Европа устала от конфликта на юго-востоке Незалежной.

"Все весьма сомнительные плюсы, которые можно было получить от противостояния с Россией, ничем не обернулись, вся санкционная история бьет по карману, надо как-то это все завершить и с хорошим лицом выйти из этой игры", – заключил писатель.

Прилепин полагает, что ничего революционного не произойдет: Донбасс постепенно перейдет в неукраинский политический формат после встречи лидеров "нормандской четверки", которая состоится в Париже 9 декабря.

На Украине тем временем советуют президенту страны Владимиру Зеленскому быть на переговорах жестче. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Николай
Ответить
Если бы ваши уроды пуцькины и прочая фсбшная нечесть не старалась, то бы никто ни от кого не отделялся. Всё что вы умеете так это залезть своим грязным российским рылом в дела соседа, который отказался стасать перед вами на колени и быть вашим вассалом.
Гость
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Гиркины (или Стрельниковы) плюс зеленные человечки свое дело сделали ...а теперь с больной головы на здоровую кивают...
Гость
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Советы "быть жёстче" как раз и приведут к результатам для развала этого недогосударства
игорь
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не верно
не донбасс а вся украина станет частью россии
1
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