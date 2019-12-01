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Отказался воевать: офицер Украины расправился с подчиненным

Отказался воевать: офицер Украины жестоко расправился с подчиненным
Фото: www.globallookpress.com
Солдат планировал дезертировать

Военнослужащему одной из рот 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины надоело воевать на Донбассе. Из-за этого его убил командир, сообщили источники в Управлении Народной милиции ДНР.

Недовольный решениями вышестоящего начальства солдат, как передает "Донецкое агентство новостей", во время застолья заявил командиру, что в ближайшее время уйдет из подразделения. Военнослужащие устроили разборки, в результате которых офицер застрелил своего подчиненного.

При этом командование бригады попыталось скрыть это преступление. Как пишут журналисты, военные доложили, что солдат погиб в результате обстрела. При этом в ДНР все чаще говорят о том, что военные ВСУ устали от конфликта на юго-востоке страны. 

Полина ИВАНОВА

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