Солдат планировал дезертировать

Военнослужащему одной из рот 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины надоело воевать на Донбассе. Из-за этого его убил командир, сообщили источники в Управлении Народной милиции ДНР.

Недовольный решениями вышестоящего начальства солдат, как передает "Донецкое агентство новостей", во время застолья заявил командиру, что в ближайшее время уйдет из подразделения. Военнослужащие устроили разборки, в результате которых офицер застрелил своего подчиненного.

При этом командование бригады попыталось скрыть это преступление. Как пишут журналисты, военные доложили, что солдат погиб в результате обстрела. При этом в ДНР все чаще говорят о том, что военные ВСУ устали от конфликта на юго-востоке страны.