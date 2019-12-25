Без "Северного потока-2" российской компании пришлось согласиться на кабальные условия

"Газпром" будет платить украинской стороне за транзит газа вдвое больше, чем сейчас. На это намекнул министр энергетики Украины Алексей Оржель.

Официально тарифная ставка еще не озвучивалась. Но если в России отметили, что цена за транспортировку вырастет "не существенно", то со стороны Незалежной поступает совершенно иная информация. Так, Оржель заявил, что за пять лет, на которые рассчитан контракт, "Газпром" заплатит $15 млрд, то есть в среднем по $3 млрд в год, пишет "Коммерсант".

Столько же он платит и сейчас, но за объемы вдвое большие, чем это предусмотрено новым договором. И, если данные, слитые министром Украины в прессу подтвердятся, придется признать, что Москва проиграла в этом противостоянии. Получается, "Газпром" согласился на кабальные условия, лишь бы не остаться вообще без возможности поставок в Европу, поскольку "Турецкий поток" и "Северный поток-2" еще не готовы – с последним вообще все туманно.

Окончательное согласовать детали договора представители "Газпрома" и "Нафтогаза" должны в четверг, 26 декабря, и уже 27 декабря планируется подписание контракта, передает телеканал "360". Рамочное соглашение было достигнуто 19 декабря в результате девятичасовой битвы сторон.