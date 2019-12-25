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"Газпром" заключил вынужденный контракт с Украиной

"Газпром" заставили заключить контракт с Украиной
Фото: www.globallookpress.com
Без "Северного потока-2" российской компании пришлось согласиться на кабальные условия

"Газпром" будет платить украинской стороне за транзит газа вдвое больше, чем сейчас. На это намекнул министр энергетики Украины Алексей Оржель.

Официально тарифная ставка еще не озвучивалась. Но если в России отметили, что цена за транспортировку вырастет "не существенно", то со стороны Незалежной поступает совершенно иная информация. Так, Оржель заявил, что за пять лет, на которые рассчитан контракт, "Газпром" заплатит $15 млрд, то есть в среднем по $3 млрд в год, пишет "Коммерсант".

Столько же он платит и сейчас, но за объемы вдвое большие, чем это предусмотрено новым договором. И, если данные, слитые министром Украины в прессу подтвердятся, придется признать, что Москва проиграла в этом противостоянии. Получается, "Газпром" согласился на кабальные условия, лишь бы не остаться вообще без возможности поставок в Европу, поскольку "Турецкий поток" и "Северный поток-2" еще не готовы – с последним вообще все туманно.  

Окончательное согласовать детали договора представители "Газпрома" и "Нафтогаза" должны в четверг, 26 декабря, и уже 27 декабря планируется подписание контракта, передает телеканал "360". Рамочное соглашение было достигнуто 19 декабря в результате девятичасовой битвы сторон.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Писака Викторов! Ты, похоже, "большой" специалист по экономике и геополитике! Ты считаешь, сколько Украина заработает на прокачке? Посчитай, сколько Россия заработает на продаже газа! И не забудь про геополитику.
Андрей
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Давайте подождём официального договора. Пока все вилами по воде писано. Лично я бы не стал изголяться и европа бы получила столько газа, столько можно поставить по Северному потоку 1, раз Европа решила дружить с шумерами и бояться американцев, пусть и топит их пердячим паром.
Гость
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Что за бред несёте, 15 миллиардов долларов дополнительно к цене газа заплатят европейцы. Газпрому это вообще фиолетово, главное европа согласна платить больше и поддерживать Украину.
Гость
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Ну устал галерный краб, тяжело наворованное тащить. Пора на покой.
Гость
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Как насчет вернуть бюджетные деньги и поработать за 1 рубль, национальное достояние <цензура>..ево?
Гость
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ЦЫПЛЯТ ПО ОСЕНИ СЧИТАЮТ.
Гость
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"Не надейтесь, что единожды воспользовавшись слабостью России, вы будете получать дивиденды вечно. Русские всегда приходят за своими деньгами. И когда они придут – не надейтесь на подписанные вами иезуитские соглашения, якобы вас опрадывающие. Они не стоят той бумаги, на которой написаны. Поэтому с русскими стоит или играть честно, или вообще не играть." Отто фон Бисмарк
Гость
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за пять лет, на которые рассчитан контракт, "Газпром" заплатит $15 млрд, то есть за наш счет.
СВИНЬИ. И врядли у милера, сечена и прочих убллюдков зарплату срежут.
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