В Незалежной неожиданно вспомнили историю

Воссоздать в Европе Великое княжество Литовское предложил украинский журналист с телеканала ATR Айдер Муждабаев. По его мнению, это государственное образование будет сильным и привлекательным как Бенилюкс – союз, включающий в себя Бельгию, Нидерланды и Люксембург.

В новом "Литовском княжестве" предлагается объединить не только Литву и Украину, но и Польшу, а также российские земли почти до границ Москвы – вплоть до Можайска, передает РИА "Новости".

"Естественно, с включением земель Крыма, Крымского ханства в единое государство", – подчеркнул украинец.

Стоит отметить, что ранее Муждабаев был более скромен в своих притязаниях, предлагая отхватить лишь определенный кусок России.