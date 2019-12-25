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Слить Литву и Польшу: у Украины возник новый план укрепления границ

Слить Литву и Польшу: у Украины возник новый план укрепления границ
Фото: www.globallookpress.com
В Незалежной неожиданно вспомнили историю

Воссоздать в Европе Великое княжество Литовское предложил украинский журналист с телеканала ATR Айдер Муждабаев. По его мнению, это государственное образование будет сильным и привлекательным как Бенилюкс – союз, включающий в себя Бельгию, Нидерланды и Люксембург.

В новом "Литовском княжестве" предлагается объединить не только Литву и Украину, но и Польшу, а также российские земли почти до границ Москвы – вплоть до Можайска, передает РИА "Новости".

"Естественно, с включением земель Крыма, Крымского ханства в единое государство", – подчеркнул украинец.

Стоит отметить, что ранее Муждабаев был более скромен в своих притязаниях, предлагая отхватить лишь определенный кусок России.

Николай ВИКТОРОВ

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В ход пошли запасные варианты... :)))))
На очереди вызывание духов татаро-монголов, коллективные пляски вокруг костра на Майдане и призывы к богам и инопланетянам.
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