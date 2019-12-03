Вильнюс просит союзников не закрывать глаза на то, что происходит на Украине и в Грузии

На юбилейном саммите НАТО в Лондоне два дня – 3 и 4 декабря – Россия, судя по всему, будет самым популярным словом. Каждый представитель Североатлантического блока просто обязан в своей речи обозначить нашу страну каким-либо цветом – темным или светлым. Вот президент Литвы Гитанас Науседа вполне ожидаемо заявил, что Москва угрожает мировому порядку.

"Очень важно назвать Россию угрозой. Если мы не сделаем это, мы значительно изменим весь угол структуры НАТО", – цитирует "Интерфакс" спич литовца.

Он пытается убедить союзников, что сейчас "крупнейшая угроза мировому порядку, правилам, которые устанавливались десятилетиями, возникает именно по причине действий России".

Науседа призвал натовцев не закрывать глаза на какие-то действия Москвы на Украине, в Молдавии и Грузии на фоне иных глобальных проблем.

"Да, есть и терроризм, есть и укрепляющийся Китай, и подход к его экономической экспансии, но, прежде всего, мы не должны забывать о том, что на этом блюдце, если можно так выразиться, есть и Россия, и ее действия в Грузии, Молдавии, на Украине, которые вовсе не закончились", – проговорил старую мантру прибалт.

Он подчеркнул, что не замечать, как ведет себя РФ на международной арене, "значит не хотеть видеть мир таким, каким он является".

Ранее сегодня президенты США и Франции Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон в унисон выступили за то, чтобы начать выстраивать диалог с российскими властями. А американский лидер вообще считает, что НАТО нужно вести себя гибче и не зацикливаться в своем противоборстве на одной стране. Макрон же полагает, что без "стратегического диалога" с Москвой сложно говорить о безопасности Европы.

В свою очередь президент России Владимир Путин назвал угрозой для страны приблизившиеся к нашим границам военные базы альянса.

