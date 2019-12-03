Лидер Пятой Республики не видит стабильности в Европе без диалога с Москвой

Президент США Дональд Трамп считает, что Североатлантическому блоку нужно налаживать отношения с Российской Федерацией. Об этом он заявил сегодня в Лондоне на встрече с французским коллегой Эмманюэлем Макроном.

"Я думаю, что мы должны ладить с Россией. Это хорошо, если мы ладим с Россией", – цитирует ТАСС хозяина Белого дома.

При этом он отметил, что альянс всегда должен быть готов к возможным конфронтациям, "будь то Россия или кто-то другой". Также Трамп призвал проявлять "больше гибкости" в реагировании на разные угрозы, в том числе использовать НАТО "для других вещей", а не только для слежения за конкретной страной, пишет РИА ФАН.

По мнению Трампа, с Москвой можно договориться по вопросу ядерного разоружения. Он добавил, что Вашингтон по данной теме находится в контакте с президентом РФ Владимиром Путиным, поскольку Москва "хочет достичь" соглашения, что "будет здорово".

"Мы хотим заключить некоторое ядерное соглашение, которое на каком-то этапе включит Китай и другие страны", – сказал американский лидер.

В свою очередь, глава Пятой Республики сообщил, что Старому Свету необходимо построить новый фундамент безопасности на фоне прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. По словам Макрона, в Европе хотят, чтобы учитывалось мнение жителей континента при создании нового соглашения о РСМД, потому что они станут его частью.



"Мы должны понимать, какова будет новая природа отношений с Россией. Я хочу, чтобы шли переговоры", – заявил президент Франции.

Он напомнил, что НАТО создавалось 70 лет назад в период существования СССР для противоборства с ним. Сейчас же нужно видеть новую историческую реальность и менять, соответственно, подходы к безопасности.

"Если мы хотим стабильности в Европе, то крайне важно начать стратегический диалог с Россией", – констатировал Макрон.

Путин поздравил НАТО с юбилеем, но в своей манере: "Мы обязаны исходить из того, что расширение НАТО...это одна из потенциальных угроз безопасности нашей страны...Поэтому отмечу, что техническому переоснащению вооруженных сил мы уделяли и будем уделять самое пристальное внимание" pic.twitter.com/YxMtApWwhD — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) December 3, 2019

Напомним, сегодня начинается двухдневный юбилейный саммит НАТО. Президент РФ своеобразно поздравил альянс, подтвердив еще раз позицию Москвы о том, что он является потенциальной угрозой нашей стране из-за своего расширения на Восток и укрепления на западных границах России.

