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Украинцы отказались от российской лампочки Ильича

Украинцы отказались от российской лампочки Ильича
Фото: pixabay.com
Зеленский запретил импортировать электроэнергию из России

Президент Украины Владимир Зеленский одобрил закон "О рынке электрической энергии", согласно которому запрещен импорт электроэнергии из РФ по двусторонним договорам. Об этом сообщает в среду, 25 декабря, пресс-служба главы государства.

"Закон устанавливает запрет на продажу и поставки электрической энергии, импортируемой из Российской Федерации по двусторонним договорам и на внутрисуточном рынке", – говорится в сообщении.

В документе отмечается, что правительство страны вправе отменить данный запрет "во избежание чрезвычайной ситуации в объединенной энергосистеме Украины".

Этот законопроект был поддержан Верховной радой 4 декабря. Уже тогда Москву смутили такие шаги украинской власти. Как заявили в компании "Интер РАО", из Незалежной постоянно просят российскую сторону о поставках нашей электроэнергии в соборную. Получается, у них там регулярная ЧС с собственной декоммунизированной лампочкой Ильича.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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