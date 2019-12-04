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Украина просит Россию помочь с электроэнергией

Украина прижата и просит о сотрудничестве по электроэнергии
Фото: pixabay.com
продолжениеУкраина откладывает деньги на оружие НАТО
Незалежная хочет, но никак не может оторваться от российской "лампочки Ильича"

Украинские компании постоянно просят Москву о поставках электроэнергии в Незалежную. Об этом сообщили сегодня в российской корпорации "Интер РАО". Так в РФ отреагировали на одобренный в среду, 4 декабря, Верховной радой законопроект, запрещающий импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам.

"Хотелось бы обратить внимание на то, что мы открыты к торговым отношениям со всеми странами, в том числе с Украиной, ведь именно украинские компании обращаются к нам с предложениями о коммерческих поставках электроэнергии", – цитирует ТАСС ответную реакцию на события в Киеве "Интер РАО".

В российской компании планируют изучить поправки, принятые депутатами Рады в закон "О рынке электрической энергии", чтобы соответствующим образом решить, как в действовать дальше в вопросе сотрудничества в электроэнергетике между Москвой и Киевом.

Как сообщил сегодня в кулуарах украинского парламента председатель комитета по энергетике и ЖКХ Андрей Герус, нынешним поправками Рада закрыла открытые в сентябре "двусторонние договоры" по импорту лампочки Ильича. При этом он выразил надежду, что дефицита электроэнергии в Незалежной не будет, т.к. кабмин и все органы власти подготовились.

Однако, добавил он, в случае чрезвычайных ситуаций в энергосистеме, правительству предоставлено право временно отменять запрет, пишет издание Цензор.нет.

Напомним, в октябре начался импорт электроэнергии из России, что привело к недовольству ура-патриотов и радикалов, а также местных производителей.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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хватит У-ну баловать. Пусть сначала народ сам разберется кто ему служит
Гость
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НЕ УКРАИНА ПРОСИТ.А ЗЕЛЕНСКИЙ И ЕГО ХОЛУИ.УКРАИНЕ ОТ МОСККОВИИ НИЧЕГО НЕ НУЖНО !!!
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