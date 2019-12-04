Стандарты альянса диктуют условия военным расходам страны-соседки

Незалежная решила полностью отказаться от советского и российского прошлого, включая вооружение, в пользу НАТО. Так, новый военный бюджет ориентирован на стандарты альянса.

Именно на них украинцы должны делать упор при разработке, производстве и закупке современной техники. Такую задачу поставит секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. По его расчетам, на воплощение смелых идей отечественной оборонки необходимо порядка 246 трлн грн (около 660 трлн руб.).

"Эти расходы позволят органам сектора безопасности и обороны Украины в полной мере выполнить задачи по обеспечению обороноспособности и государственного суверенитета",

– пояснил Данилов, передает пресс-служба ведомства.

При этом главными статьями расхода, подчеркнул он, должны быть усиление системы ПВО и выполнение Национальной разведывательной программы на 2016 – 2020 годы. Также, ответил глава СНБО, акцентировать внимание следует на кибербезопасности, контразведке, борьбе с терроризмом и диверсантами.