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Путин согласился оставить Украине транзит газа при одном условии

Россия сохранит транзит газа через Украину при одном условии
Владимир Путитн. Фото: www.globallookpress.com
Кремль отверг экономические предложения Киева и ожидает более приемлемых

Москва выразила готовность сохранить транзит российского газа через Украину, однако условия Киева на сегодняшний момент Москва считает невыгодными. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с сербским коллегой Александром Вучичем.

"Мы готовы сохранить украинский газ. Мы ведем сейчас переговоры об этом, это никакой не секрет. Правда, условия, которые нам предлагают украинские транзитеры, возможные, они экономически неприемлемы для нас пока. Но я надеюсь, что это запросная позиция, и удастся позиции как-то согласовать", – цитирует РИА "Новости" российского лидера.

Ранее в среду, 4 декабря, глава "Газпрома" Алексей Миллер раскритиковал "хотелки" украинской стороны по поводу тарифов на транзит. Он рассказал, что концерн постоянно находится в контакте с будущим оператором ГТС Незалежной, и все последние переговоры идут в Вене, сообщает ТАСС.

"Вопросов достаточно много, в том числе это вопросы, которые касаются матрицы тарифов. Это очень-очень высокие тарифы, серьезно значительно выше действующего тарифа, по которому мы сейчас транзитируем газ через территорию Украины", – подчеркнул Миллер.

Напомним, сейчас Киев формирует независимую компанию, которая должна осуществлять транспортировку российского голубого топлива европейским потребителям "Газпрома". Украинцам необходимо торопиться, поскольку договор по транзиту заканчивается 31 декабря 2019 г.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

"Нормандский сходняк"
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Украинский предатель Зеленский со всей своей клоунской дури усирается, хочет попасть 9 декабря в Париж к Путину-Меркель-Макрону на «Нормандский сходняк-размандяк», там Путин устроит Зеленому попрыгунчику настоящую «жопарванку» - по результатам Нормандской сходки, Путин на пресс-конференции с рядом прыгающим клоуном Зеленским объявит, что: контракт на транзит российского газа через украину будет продлен только на один год, все иски Нафтогаза к Газпрому обнуляются, «Путинский Крым не обсуждается», ВСУ уходят из Донбасса без оружия с поднятыми руками, все Донбасские убийцы, бандиты, террористы амнистируются, ДНР и ЛНР признаются французским президентом Макроном и германским канцлером Меркель как суверенные государства с особым статусом в составе федеративной украины, все санкции США, Евросоюза и Украины введенные против россии немедленно отменяются, никаких Майданов, сборищ и митингов в Украине больше не будет, иначе всем участникам- арест, тюрьма, расстрел, авиасообщение между москвой и Киевом восстанавливается, вода, электроэнергия и дешевые продукты из украины немедленно поставляются в Путинский Крым; Зеленский, радостно подпригивая и кривляясь, пожимает руки Путину и объясняет: «Владимир Владимирович, майдана не будет - назначенный по вашему указанию генпрокурор украины Рябошапка – это 100% ваш, наш, свой, мой, простите уже запутался, в общем, он гарантированно преданный «слуга». Нормандский сходняк-договорняк закончится именно так, как и обещал всем государственный преступник Путин.
олег
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На улице не 2009 а 2019 год и Украина уже 5 год прекрасно обходится без российского газа так что "хотелки" глава "Газпрома" Алексей Миллер вместе со своим фсбшным вождем и другом по кооперативу озеро пуцькину пускай засунут в одно место.
М
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сегодня любой автор может свою позицию выдать за позицию кремля,услышал в курилке и давай обобщать,а на следующий другой умник из пейсателей свою историю тискает в инете
я хоть и не верю кремлю,но и обсуждать мнение какого то ДНЕПРОВСКОГО не вижу смысла
Гость
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главное чтоб зарплаты топ-менеджеров газпрома не уменьшились, остальное ерунда..
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