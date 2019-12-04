Кремль отверг экономические предложения Киева и ожидает более приемлемых

Москва выразила готовность сохранить транзит российского газа через Украину, однако условия Киева на сегодняшний момент Москва считает невыгодными. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с сербским коллегой Александром Вучичем.

"Мы готовы сохранить украинский газ. Мы ведем сейчас переговоры об этом, это никакой не секрет. Правда, условия, которые нам предлагают украинские транзитеры, возможные, они экономически неприемлемы для нас пока. Но я надеюсь, что это запросная позиция, и удастся позиции как-то согласовать", – цитирует РИА "Новости" российского лидера.

Ранее в среду, 4 декабря, глава "Газпрома" Алексей Миллер раскритиковал "хотелки" украинской стороны по поводу тарифов на транзит. Он рассказал, что концерн постоянно находится в контакте с будущим оператором ГТС Незалежной, и все последние переговоры идут в Вене, сообщает ТАСС.

"Вопросов достаточно много, в том числе это вопросы, которые касаются матрицы тарифов. Это очень-очень высокие тарифы, серьезно значительно выше действующего тарифа, по которому мы сейчас транзитируем газ через территорию Украины", – подчеркнул Миллер.

Напомним, сейчас Киев формирует независимую компанию, которая должна осуществлять транспортировку российского голубого топлива европейским потребителям "Газпрома". Украинцам необходимо торопиться, поскольку договор по транзиту заканчивается 31 декабря 2019 г.

