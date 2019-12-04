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Ведущая программы "60 минут" Ольга Скабеева дозвонилась до украинского президента Владимира Зеленского.
"Зеленский взял трубку и говорил по-русски. В общении он очень приятный. Страшно деликатный, весьма тактичный", -
рассказала Скабеева 4 декабря в программе "60 минут".
Она высказала предположение, что Зеленский мог решить, что стал жертвой розыгрыша, и заверила президента Украины, что она действительно звонила ему.
Российская журналистка обратилась к Зеленскому с просьбой об интервью. По ее словам, пресс-служба отказывается соединять ее с президентом Украины. При этом Скабеева подчеркнула, что есть разница между Зеленским и украинским министром иностранных дел Вадимом Пристайко, который недавно заявил, что Россия продвигает терроризм на высшем государственном уровне.
Видео разговора с Зеленским Скабеева опубликовала в своем телеграм-канале.
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