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Зеленский отказался разговаривать с дозвонившейся до него Скабеевой

Зеленский отказался разговаривать с дозвонившейся до него Скабеевой
Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Вежливый украинский лидер не пожелал завязывать долгий разговор

Ведущая программы "60 минут" Ольга Скабеева дозвонилась до украинского президента Владимира Зеленского.

"Зеленский взял трубку и говорил по-русски. В общении он очень приятный. Страшно деликатный, весьма тактичный", - 

рассказала Скабеева 4 декабря в программе "60 минут".

Она высказала предположение, что Зеленский мог решить, что стал жертвой розыгрыша, и заверила президента Украины, что она действительно звонила ему.

Российская журналистка обратилась к Зеленскому с просьбой об интервью. По ее словам, пресс-служба отказывается соединять ее с президентом Украины. При этом Скабеева подчеркнула, что есть разница между Зеленским и украинским министром иностранных дел Вадимом Пристайко, который недавно заявил, что Россия продвигает терроризм на высшем государственном уровне.

Видео разговора с Зеленским Скабеева опубликовала в своем телеграм-канале.

Валентина МАЙОРОВА

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