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Представители Незалежной заручились поддержкой Нидерландов по поводу продажи с молотка голландских активов "Газпрома". Такой вывод сделал исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко после состоявшегося в Амстердаме слушания о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража.
"Наша оценка – слушания прошли успешно для нас, и поэтому мы ожидаем положительное решение суда, которое позволит нам приступить к реализации активов Газпрома, которые мы до этого успешно арестовали", – написал Витренко в Facebook.
Он напомнил, что по решению Стокгольмского арбитража от февраля 2018 г. "Газпром" должен "Нафтогазу" почти 3 млрд долларов. По требованию Киева власти Нидерландов заморозили активы российской компании на своей территории. Окончательный вердикт по данному вопросу в Амстердаме должны вынести 25 февраля 2020 года.
Аналогичные иски по запросу украинской стороны рассматриваются в судах Швейцарии, Великобритании, Нидерландов и Люксембурга.
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