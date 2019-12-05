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"Вернем 3 млрд": в Киеве похвастались итогами суда по "Газпрому"

"Вернем 3 млрд": в Киеве похвастались итогами суда по "Газпрому"
Фото: www.globallookpress.com
Украина уверена в победе над российской компанией

Представители Незалежной заручились поддержкой Нидерландов по поводу продажи с молотка голландских активов "Газпрома". Такой вывод сделал исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко после состоявшегося в Амстердаме слушания о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража.

"Наша оценка – слушания прошли успешно для нас, и поэтому мы ожидаем положительное решение суда, которое позволит нам приступить к реализации активов Газпрома, которые мы до этого успешно арестовали", – написал Витренко в Facebook.

Он напомнил, что  по решению Стокгольмского арбитража от февраля 2018 г. "Газпром" должен "Нафтогазу" почти 3 млрд долларов. По требованию Киева власти Нидерландов заморозили активы российской компании на своей территории. Окончательный вердикт по данному вопросу в Амстердаме должны вынести 25 февраля 2020 года.

Аналогичные иски по запросу украинской стороны рассматриваются в судах  Швейцарии, Великобритании, Нидерландов и Люксембурга.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Для газпрома это не такие большие деньги. А для рогулей последние. А потом зубы на полку, дупу на продажу.
Мизантроп VI
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Когда Украина вернёт свой суверенный долг России более 3 млрд., тогда и поговорим.
В итоге, произойдёт взаимозачёт, а Украина останется без газа и транзита.
Гость
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Нам тоже надо Украинский кредит по всему миру отлавливать и отнимать.
Гость
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А вернуть нам кредит в 3 миллиарда, суверенный кредит, когда Украина вернёт?
Гость
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Сельсовет Старых Долбаков - поддерживает!)))
Гость
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Суд деревни Новые Свистуны, Новодричинского района постановил-считать Швейцарию,великобританию,Нидерланды,Люксембург территорией Молдавии! Решение подлежит исполнению всеми членами галактики!
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