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Зеленскому прописали условия для "нормандского саммита"

Зеленскому прописали условия для "нормандского саммита"
Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Пятый президент Незалежной отправится в столицу Франции во всеоружии

Украинского лидера Владимира Зеленского настраивают на встречу в Париже, которая запланирована на 9 декабря. К слову, уже и условия готовы, которые он выдвинет на саммите в "нормандском формате". 

План Киева раскрыл секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов. Так, отметил он, разведение сил и средств в Донбассе "должно быть с умом" и в интересах украинской стороны.

"Это разведение должно гарантировать нам, что негативные последствия от этого разведения для Украины будут равными нулю. Если этого не будет – никакого разведения быть не может", – заявил Данилов, подчеркнув, что пока нет возможности оттащить военную технику на всех фронтах (цитата по "Интерфакс").

Между тем получается замкнутый круг. Ведь это является главным условием проведения выборов в ДНР и ЛНР. Они, отметил глава СНБО, возможны только на освобожденных территориях, по законам Незалежной, в присутствии украинских и иностранных наблюдателей.  

Данный пункт намерен отстаивать президент Зеленский на переговорах с участием России, Франции и Германии, уточнил Данилов. Кроме того, Незалежную волнует "освобождение пленных в формате "всех на всех", вывод незаконных вооруженных формирований с оккупированных территорий... и передача российско-украинской границы под контроль Украины", передает пресс-служба ведомства. 

Ксения АНДРЕЕВА

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