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Украина потеряла Крым из-за того, что власти страны отменили старый закон о языках. К такому выводу пришел депутат Верховной рады от президентской партии "Слуга народа" Алексей Устенко.
Он считает, что именно отмена языкового закона бывших нардепов от "Партии регионов" Сергея Кивалова и Вадима Колесниченко стала спусковым крючком для заявлений Москвы о притеснении русскоязычного населения в Крыму.
"Это было одним из того, с чего все началось", – цитирует "Украинская правда" Устенко.
Отметим, что тот закон предусматривал возможность официальной двуязычности в регионах, где численность нацменьшинств превышает 10%.
Таким образом зеленковский представитель поспорил в эфиретелеканала "НАШ" с соратником экс-главы государства Петра Порошенко по фракции "Европейская солидарность" Алексеем Гончаренко. В результате одесский поджигатель обвинил Устенко в "трансляции российской пропаганды".
Напомним, закон "Об основах государственной языковой политики" Кивалова и Колесниченко принят Радой в июле 2012 года. А после "революции гидности" новый парламент 24 февраля 2014-го проголосовал за отмену этого документа.
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