У Зеленского нашли главную причину потери полуострова

Украина потеряла Крым из-за того, что власти страны отменили старый закон о языках. К такому выводу пришел депутат Верховной рады от президентской партии "Слуга народа" Алексей Устенко.

Он считает, что именно отмена языкового закона бывших нардепов от "Партии регионов" Сергея Кивалова и Вадима Колесниченко стала спусковым крючком для заявлений Москвы о притеснении русскоязычного населения в Крыму.

"Это было одним из того, с чего все началось", – цитирует "Украинская правда" Устенко.

Отметим, что тот закон предусматривал возможность официальной двуязычности в регионах, где численность нацменьшинств превышает 10%.

Таким образом зеленковский представитель поспорил в эфиретелеканала "НАШ" с соратником экс-главы государства Петра Порошенко по фракции "Европейская солидарность" Алексеем Гончаренко. В результате одесский поджигатель обвинил Устенко в "трансляции российской пропаганды".

Напомним, закон "Об основах государственной языковой политики" Кивалова и Колесниченко принят Радой в июле 2012 года. А после "революции гидности" новый парламент 24 февраля 2014-го проголосовал за отмену этого документа.