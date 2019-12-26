Киев готов к радикальным переменам в своей политике

Украине пора прекратить навязываться, лучше просто отстать от Крыма и Донбасса. С таким предложением выступил украинский журналист Дмитрий Гордон. По его мнению, поклонников "русского мира" нужно послать куда подальше, а разговаривать можно только с истинными патриотами.

"Я бы обратился к жителям Донбасса и Крыма со словами: кто из вас чувствует себя украинцем и хочет жить на Украине, хочет быть свободным, то государство обеспечит вас жильем и работой. Приглашаем вас на неоккупированную часть Украины", – сказал Гордон в эфире канала "НАШ".

Остальные, по словам журналиста, только "издеваются над Украиной и украинцами", поэтому пусть остаются с Россией и завидуют, когда Незалежная начнет процветать.

"Эту пафосную и страстную речь загубила фраза – когда мы будем процветать", – отреагировал в Сети пользователь @SERG__ROTENBERG.

"Дима, Дима, проснись! Тебя Крым и Донбасс послали в... почти 6 лет тому назад", – приводит "Царьград" мнение @AnthraxKoch.

"Так это Донбасс над Украиной издевается? Заставляет бомбить города и села. Заставляет похищать и убивать людей?" – возмутился @peissan1.

Ранее Гордон заявлял, что за ним охотятся российские спецслужбы, чтобы помешать говорить правду.