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Бывший украинский чиновник закатил истерику в России

Бывший украинский чиновник закатил истерику в России
Фото: www.globallookpress.com
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Выплеснув эмоции, обиженный политолог сбежал

Украинский политолог и бывший вице-мэр Очакова Гордей Белов устроил скандал в российском эфире. Гость программы "60 минут" покинул студию со словами: "Я такого не потерплю".

Он вспылил, когда ведущий Евгений Попов отметил, что поговорит с ним на равных, когда тот "побывает на передовой, а не будет сидеть с куском пиццы во рту" перед телевизором, пока в Донбассе идет война. 

"Разговаривайте со мной, как с россиянами", – скомандовал Белов, пожаловавшись на тон оппонента. 

"Как вы того заслуживаете, я разговариваю с вами", – парировал Попов, который выложил фрагмент записи в Instagram. 

На этих словах недовольный украинец сбежал из студии. В кадре лишь мелькнула его спина. 

"Обиделся на "пиццу". И пусть! Тонкая душевная организация бывшего вице-мэра не выдержала правды", – заключил репортер, передает телеканал "360"

Подписчики ведущего поддержали его, поблагодарив за то, что избавил телезрителей от бывшего вице-градоначальника в эфире. 

"Почаще бы обижались и покидали студию. Надоели уже", "На кого же, на кого, ты нас, Гордеюшка, оставил? Кто же нам теперь мантры непонятные вешать-то будет. Ой, горе-то какое", – отреагировали комментаторы.  

Ксения АНДРЕЕВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Вся это шайка из "60 мин..." ни на ёоту не приближает народы двух стран. Не понятно с какой так сказать "подачки" окрылены эти две "персоны" один Евгений и вторая Скабеева (что из латыни - это парша - такая кожная заразная болезнь), но таким видом видеть этих наглых - противно. Вот примерно так этот "Старший Брат" и вёл себя все эти более 100 лет (от рев.1917 г.). И Вы хотите что-бы нас русских уважали ???
Гость
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он убежал серить в шаровары от злости.
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