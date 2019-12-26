Выплеснув эмоции, обиженный политолог сбежал

Украинский политолог и бывший вице-мэр Очакова Гордей Белов устроил скандал в российском эфире. Гость программы "60 минут" покинул студию со словами: "Я такого не потерплю".

Он вспылил, когда ведущий Евгений Попов отметил, что поговорит с ним на равных, когда тот "побывает на передовой, а не будет сидеть с куском пиццы во рту" перед телевизором, пока в Донбассе идет война.

"Разговаривайте со мной, как с россиянами", – скомандовал Белов, пожаловавшись на тон оппонента.

"Как вы того заслуживаете, я разговариваю с вами", – парировал Попов, который выложил фрагмент записи в Instagram.

На этих словах недовольный украинец сбежал из студии. В кадре лишь мелькнула его спина.

"Обиделся на "пиццу". И пусть! Тонкая душевная организация бывшего вице-мэра не выдержала правды", – заключил репортер, передает телеканал "360".

Подписчики ведущего поддержали его, поблагодарив за то, что избавил телезрителей от бывшего вице-градоначальника в эфире.

"Почаще бы обижались и покидали студию. Надоели уже", "На кого же, на кого, ты нас, Гордеюшка, оставил? Кто же нам теперь мантры непонятные вешать-то будет. Ой, горе-то какое", – отреагировали комментаторы.