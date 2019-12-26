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Путин попал под запрет на Украине

Путин попал под запрет на Украине
Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com
В Киеве написали новый закон о СМИ

О Донбассе – либо плохо, либо ничего. Только с таким подходом можно упоминать регион в украинской прессе, считают в Министерстве культуры Незалежной. Ведомство подготовило для внесения в Верховную раду документ о правах и обязанностях всех информационных ресурсов, работающих в стране.

Законопроект предусматривает запрет на отрицание территориальной целостности Украины и на оправдание оккупации, сообщает "Страна.ua". То есть нельзя упоминать о том, что Крым принадлежал Российской империи и что плата за коммунальные услуги в Донецке ниже, чем в Киеве.

"Разрешается только критиковать жизнь за линией разграничения", – подчеркивает издание.

Ввводится запрет и на изображение советских деятелей, кроме украинских. Нельзя рассказывать о том, что Незалежная до сих пор пользуется построенной в годы СССР инфраструктурой. А также говорить о достижениях в Крыму или Донбассе, случившихся после 2014 года. То есть вето налагается и на Крымский мост. О России в принципе ничего нельзя сказать без негативной окраски.

"Нельзя, например, транслировать вообще никаких выступлений российских чиновников. Даже Путина, если он говорит о достижениях России, а он все время о них говорит", – уточняет издание. 

Ранее стало известно, что многие украинцы следили за трансляцией большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина 19 декабря, а потом бурно обсуждали ее в Сети.

Украинские журналисты заметили усиление цензуры в стране еще несколько месяцев назад.

Николай ВИКТОРОВ

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