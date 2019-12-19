Жители Незалежной, затаив дыхание, следили за каждым словом российского президента

Московская пресс-конференция Владимира Путина произвела на Украине эффект разорвавшейся бомбы и освещалась в местным СМИ едва ли не подробнее, чем в российских. Жители Незалежной начали активно обсуждать российского президента в сети. Одни наговорили про него оскорблений, другие, наоборот, выразили восхищение его политикой.



"День Путина на обозе", – назвал все происходящее один из пользователей сети. Другой предположил, что Зеленский, когда узнал, что Путин проводит пресс-конференцию, вспомнил, что давно не был в ресторане.

Вспомнили и про Боширова и Петрова, которые по мнению украинцев, во время мероприятия стали журналистами, чтобы расспросить его о готическом соборе в Солсбери.

На украинского журналиста Цымбалюка, который "осмелился задать вопрос" самому Путина, неожиданно обрушились украинские же интернет-пользователи. Дмитрий Жихарев под статьей Obozrevatel.Com особенно обращает внимание, что журналиста аккредитовали на пресс-конференцию неслучайно. Цымбалюка он называет "неадекватным", и считает, что тот выставляет в неприглядном виде Украину. А затем комментатор идет еще дальше и заявляет, что Цымбалюк работает на Кремль.

Кроме того, украинцы пожалели, что во время пресс-конференции не показали "мультики с ракетами". Но больше всего читателей с Незалежной заинтересовал ответ Владимира Путина, что Москва договорится с Киевом по поводу транзита газа. Отдельные пользователи сети, возможно, даже из России, очень этому удивились. Конечно, не остался без внимания вопрос с танками, интернет-пользователи до ругани спорили, каким танком является Т-64 – украинским или советским. Другие говорили, что "мериться танками" вообще неприлично.

Интересно, что в Украине следили за пресс-конференцией российского президента даже больше, чем в России. Многие сайты, например Strana.ua, вели текстовую трансляцию.