В российских СМИ высмеяли испытания новейшей украинской самоходки "Богдана", которая по мнению разработчиков, соответствует стандартам НАТО.

Но пока САУ 2С22 постреляла лишь водой. Ранее "Украинская бронетехника" опубликовала в Facebook видео с гидровыстрелом, сделанном на Днепропетровском полигоне.

Во время испытаний в ствол вставляется специальный пыж, заряд и заливается жидкость. Таким образом проверяют системы орудия на начальном этапе. Затем используют инертные снаряды без разрывного заряда и только потом боевые.

САУ "Богдана" – это ответ американской М777 и российским САУ "Мста-С" и "Коалиция". Правда, последние бронированные, в то время как украинская машина, по версии "Царьград" больше похоже на джихад-мобиль, только не с пулеметом, а гаубицей.

Согласно заданным характеристикам САУ "Богдана" бьет на расстояние до 60 км активно-реактивными снарядами. Пока построен только один демонстратор. это совместная разработка Краматорского завода тяжелого станкостроения и компании "Украинская бронетехника".

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