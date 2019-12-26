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Украинскую самоходку высмеяли за стрельбу водой

Украинскую самоходку высмеяли за стрельбу водой
Фото: commons.wikimedia.org/Ministry of Defense of Ukraine (CC BY-SA 2.0)
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В российских СМИ высмеяли испытания новейшей украинской самоходки "Богдана", которая по мнению разработчиков, соответствует стандартам НАТО.

Но пока САУ 2С22 постреляла лишь водой. Ранее "Украинская бронетехника" опубликовала в Facebook видео с гидровыстрелом, сделанном на Днепропетровском полигоне.


Во время испытаний в ствол вставляется специальный пыж, заряд и заливается жидкость. Таким образом проверяют системы орудия на начальном этапе. Затем используют инертные снаряды без разрывного заряда и только потом боевые.

САУ "Богдана" – это ответ американской М777 и российским САУ "Мста-С" и "Коалиция". Правда, последние бронированные, в то время как украинская машина, по версии "Царьград" больше похоже на джихад-мобиль, только не с пулеметом, а гаубицей.

Согласно заданным характеристикам САУ "Богдана" бьет на расстояние до 60 км активно-реактивными снарядами. Пока построен только один демонстратор. это совместная разработка Краматорского завода тяжелого станкостроения и компании "Украинская бронетехника".

Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/v-dnepropetrovskoy-oblasti-prohodyat-ispytaniya-samohodnoy-artilleriyskoy-ustanovki-bogdana-1480622.html
Александр ИЛЬИН

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