Лидер Незалежной проведет праздник в любимом месте Януковича

Часть соратников президента Украины Владимира Зеленского отказались отмечать с ним Новый год в государственной резиденции "Синегора", расположенной в 60 км от Ивано-Франковска.

Как пишет "Страна.ua", глава государства планирует застольные посиделки с семьей и с главой президентского офиса Андреем Богданом, который нагрянет в резиденцию вместе с девушкой. Туда же подтянутся и его заместители. По данным издания, под вопросом присутствие в "Синегоре" премьер-министра Незалежной Алексея Гончарука.

Точно не поедут в резиденцию некоторые соратники Зеленского по его предвыборной кампании. Так спикер Верховной рады Дмитрий Разумков собрался праздновать Новый год в Киеве, а первый помощник лидера нации Сергей Шефир пакует чемоданы для поездки за границу.

Когда именно президент направится в резиденцию неизвестно. Вероятно, он примет участие в запланированном обмене пленными с ДНР и ЛНР, которое намечено на 29 декабря.

"Синегора" когда-то была охотничьей резиденцией австро-венгерского императора Франца-Иосифа, во времена СССР тут располагался ведомственный санаторий, а с 2001 года дворец является зимней резиденцией украинских президентов. Издание отмечает, что именно здесь очень любил отдыхать смещенный в результате госпереворота в 2014-ом лидер четвертый лидер страны Виктор Янукович.

А вот предшественник Зеленского Петр Порошенко вынужден был сюда отправиться в прошлом году на новогодние каникулы после скандала с поездкой на Мальдивы.

