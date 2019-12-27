Глава одного из городов Незалежной назвал исконно русскими землями "болота под Москвой"

Cлова Владимира Путина о том, что юг нынешней Украины и Причерноморье – это исконно русские земли, не на шутку разозлили мэра Херсона Владимира Николаенко.

"Исконные русские территории – это болота под Москвой", - приводит исторические изыскания Николаенко сайт мэрии Херсона. Остальные земли "московиты" завоевали благодаря своей "животной жестокости и коварству", считает украинский политик.

По мнению Николаенко, Причерноморье настолько прекрасно и так далеко стоит от "московских болот", что совершенно не понятно, какое отношение имеет к нему Россия. Более серьезными аргументами херсонский градоначальник не стал себя утруждать. Его мнение разделили 33 депутата, отмечает телеканал "360".

На ежегодной пресс-конференции 19 декабря российский президент Владимир Путин напомнил о том, что в свое время Владимир Ленин передал "исконно русские территории" в состав Украинской ССР. Ранее эти земли никогда к Украине не относились.