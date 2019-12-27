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Мэр Херсона рассердился на президента России

Мэр Херсона обозлился на президента России из-за слов об Украине
Владимир Николаенко. Фото: www.city.kherson.ua/
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Глава одного из городов Незалежной назвал исконно русскими землями "болота под Москвой"

Cлова Владимира Путина о том, что юг нынешней Украины и Причерноморье – это исконно русские земли, не на шутку разозлили мэра Херсона Владимира Николаенко. 

"Исконные русские территории – это болота под Москвой", - приводит исторические изыскания Николаенко сайт мэрии Херсона. Остальные земли "московиты" завоевали благодаря своей "животной жестокости и коварству", считает украинский политик.

По мнению Николаенко, Причерноморье настолько прекрасно и так далеко стоит от "московских болот", что совершенно не понятно, какое отношение имеет к нему Россия. Более серьезными аргументами  херсонский градоначальник не стал себя утруждать. Его мнение разделили 33 депутата, отмечает телеканал "360".

На ежегодной пресс-конференции 19 декабря российский президент Владимир Путин напомнил о том, что в свое время Владимир Ленин передал "исконно русские территории" в состав Украинской ССР. Ранее эти земли никогда к Украине не относились.  

Валентина МАЙОРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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поди ещо и сиранулот злости в шаровары.
Гость
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"Ну естественно в Причерноморье " за-всегда жили граждане московского княжества - там коренное население -людей вообще небыло. И Якутия небыла, то есть как она была но в Московском Княжестве, тоже самое и на Камчатке и Дальний Восток, Приморье - все это было московские земли, а местным, если они и были, то московские князьи "прибыли просто" сообщить им - что они находятся территориально в государстве под названием Россия. И вообще, когда война была с Наполеоном, то москвичи мирно хотели им предложить называтся Россией - только они не поняли ...Ну, примерно так оно было...
Гость
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Приехал бы в нам, если мужик конечно, сели бы поговорили, может сможет свое мнение доказать, если успеет конечно... Народ у нас горячий, фашистам уже доказывали, и остались люди которые повторить могут...
Гость
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МЭР ХЕРСОНА ВСЕ ВЕРНО НАПИСАЛ ! ГРАНИЦА РАШИ-БОЛОТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ПУСТЬ ПУТИН-ПИДАРАСТ ВСЕЯ РУСИ-СИДИТ В СВОЕМ БОЛОТЕ И НЕ <цензура>.А ТО ПУЛЯ * НАЙДЕТ СВОЕГО ГЕРОЯ *!!!
Гость
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Нет такого государства украина, или есть украл и на
Гость
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Знает укрофашист что Херсонская область это Россия, оттого и очкует.
Гость
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Вот жили вместе, ни кто ни чего не делил, но появились на свете вонючие пендосы, кстати нация воров и гомосеков, и сразу нашлись способы поссорить родных братьев, главное бабло что бы за океан текло огромными течениями, хоть бы там подавились бы им все и передохли.
Гость
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Нет ему сна!!
Гость
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СкакалИ прискакали из австралии, они родственники кенгуру, и к российским землям не имеют отношения. Русская царица Екатерина их приручила и подарила степи, чтобы они могли скакать. И вот теперь укро кенгуру все отрицают. Неблагодарные животные.
Гость
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Дебил тупорылый, твоей вонючей страны ни когда не было и если бы не Россия и сейчас бы не существовала, спасали мля братьев все время, то их турки мочили, то поляки. Вы мля хоть бы в эфире не <цензура>....ли!!! Ну понятно там в хохляндии рейтинг типа надо зарабатывать, на Россию тяфкать, иначе блин как же, к кормушке не допустят...
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