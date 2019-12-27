В Незалежной строят планы по захвату российских земель

В строительстве моста через Керченский пролив есть польза для Украины. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

По его словам, украинцы получили возможность за деньги россиян с комфортом добраться до Кубани. Название этого российского региона, на который давно претендуют радикально настроенные граждане Незалежной, было написано на футболке Гончаренко латинскими буквами, причем U и A были выделены желтым и голубым цветом – с явным намеком на украинский флаг.

Ранее в Киеве предложили возродить Великое Литовское княжество, куда бы вошли территории РФ вплоть до подмосковного Можайска.