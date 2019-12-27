Власти Незалежной рискуют оставить население без тепла и света

Запрет на покупку Украиной электроэнергии в России, по меньшей мере, странен. Такую оценку дал решению Киева министр энергетики РФ Александр Новак.

Он напомнил, что Россия давно не поставляла электричество на Украину, но в этом году передача небольших объемов электроэнергии снова началась. Тем неожиданнее был подписанный президентом Владимиром Зеленским закон, запрещающий импорт электричества из РФ.

"Такие решения не очень конструктивны, потому что не направлены на энергобезопасность и надежное энергоснабжение потребителей", - отметил Новак в эфире "России 24", выразив надежду, что в будущем "неразумный" запрет будет снят.

Читатели RT, однако, усомнились, что это случится в ближайшее время:

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