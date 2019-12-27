Мэру Херсона рекомендовали выучить историю, прежде чем состязаться с президентом России

Отсутствие на Украине уважения к истории, в том числе своей, приводит к тому, что местные власти публично говорят глупости. На это обратил внимание сенатор от Республики Крым Сергей Цеков.

На днях мэра Херсона возмутило высказывание президента РФ Владимира Путина о том, что Причерноморье – это российская земля. В ответ украинский чиновник заявил, что исконно русские земли – только болота под Москвой, а не прекрасное побережье Черного моря.

"Пусть они зададутся вопросом, кто Херсон построил. Это же было во времена после принятия Крыма в состав России указом Екатерины II от 1783 года. Освоение юга современной Украины осуществлено благодаря усилиям Потемкина и Екатерины", – сказал РБК Цеков.

Ранее в Киеве предложили вернуться в Европе к историческим границам Великого княжества Литовского.