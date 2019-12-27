Нибиру
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Отсутствие на Украине уважения к истории, в том числе своей, приводит к тому, что местные власти публично говорят глупости. На это обратил внимание сенатор от Республики Крым Сергей Цеков.
На днях мэра Херсона возмутило высказывание президента РФ Владимира Путина о том, что Причерноморье – это российская земля. В ответ украинский чиновник заявил, что исконно русские земли – только болота под Москвой, а не прекрасное побережье Черного моря.
"Пусть они зададутся вопросом, кто Херсон построил. Это же было во времена после принятия Крыма в состав России указом Екатерины II от 1783 года. Освоение юга современной Украины осуществлено благодаря усилиям Потемкина и Екатерины", – сказал РБК Цеков.
Ранее в Киеве предложили вернуться в Европе к историческим границам Великого княжества Литовского.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем