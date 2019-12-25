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После обвинений Москвы в обмане Киев собрал экстренное совещание по газу

продолжениеУкраину включили в состав России
Встреча прошла в обстановке строжайшей секретности

Члены правительства Украины обсудили на внеочередной встрече ход переговоров с Россией по вопросам поставок газа. Возможно, причиной стали опасения "Нафтогаза" относительно того, что после отзыва исков к "Газпрому" Россия откажется выполнять условия договора.  

"В ближайшие минуты начнется экстренное заседание кабмина по вопросу газовых переговоров с Россией. Формат заседания полностью закрытый", - написал вечером 24 декабря в своем телеграм-канале депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

В минувшую пятницу, 20 декабря, "Газпром" и "Нафтогаз" подписали протокол договоренностей о продолжении транзита, напоминает телеканал "360". Объем транзитного газа в наступающем году составит 65 млрд кубометров, отмечает РИА ФАН.

Валентина МАЙОРОВА

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