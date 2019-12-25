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Украину включили в состав России

Украину включили в состав России
Фото: www.globallookpress.com
Жителей Незалежной пустят прокатиться на поезде по Крымскому мосту

Напоминание о том, что Россия и Украина исторически одно великое государство, вызвало бурю негодования в Киеве. Режиссера Тиграна Кеосаяна, позволившего себе высказаться о понимании "русского человека" как любого, родившегося на Руси, буквально заклевали в украинских СМИ. Не спасло даже предложение прокатиться на поезде через Керченский пролив.

"Скандальный", "пропагандист", "наглец", "маразматик" – много чего понаписали о Кеосаяне после его предложения вместе порадоваться успешному воплощению такого грандиозного проекта, как Крымский мост.

"Мы держава! Конечно, и Украина – это часть великой российской державы. Мы, русские люди, – а я русский человек! – не можем жить без великих свершений. Это величайшее сооружение, по которому когда-то и вы сможете ездить. Вы можете ездить, потому что это одна страна. Мы – одна страна", - сказал Кеосаян в эфире "России 1".

После этого выступления в украинских СМИ припомнили, что Кеосаян женат на Маргарите Симоньян, главном редакторе телеканала RT и агентства "Россия сегодня", назвав ее "топ-пропагандистом Кремля".  

Движение поездов по Крымскому мосту началось на этой неделе. Участие в церемонии президента РФ Владимира Путина вызвало особое возмущение в Киеве.

Николай ВИКТОРОВ

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