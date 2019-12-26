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Выдали "черную метку": Крымскому мосту пророчат скорое разрушение

Украина выдала "черную метку" Крымскому мосту
Фото: most.life/multimedia
На Украине поделились очередными страшилками

Внимательные аналитики из Незалежной продолжают искать зловещие знаки, указывающие на то, что Крымский мост вот-вот рухнет. Приезд на полуостров репортера Грэма Филипса расценили как дурное предзнаменование.

"Это все знают: Грэм – как черная метка! Мостик, это для тебя!" - написала на своей странице в Twitter одиозный блогер Roksolana Today.

Бурные восторги она проиллюстрировала фотографиями, на которых Филипс снят с Елизаветой Глинкой, Моторолой  и Александром Захарченко. Таким способом блогер намекнула, что их гибель неразрывно была связана с Грэмом.

Ранее украинские "эксперты" неустанно сообщали о том, что мост никогда не будет построен. После того как была введена в строй автодорожная часть моста, "аналитики" заявили о катастрофе, переключились на пророчества о том, что поезда не смогут проехать через мост и рассказы о пропаже автомобилей там.

Несмотря на мрачные предсказания, первый пассажирский состав из Санкт-Петербурга с восторгом встретили в Севастополе 25 декабря.

Фоторепортаж
Прогнувшийся Крымский мост бьет рекорды
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Валентина МАЙОРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Шаровары, как всегда,одинаковы в своей непоследовательности: сегодня обсуждают, как мост прогнется и рухнет, а на след. день, как они после повторного получения Крыма будут по нему ездить в украинскую Кубань.
Варжик
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Пусть хохлы этим себя успокаивают.
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