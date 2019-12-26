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Сразу после открытия железной дороги на Крымском мосту Украина и Европа синхронно заистерили.
В Киеве призвали уничтожить транспортный переход через Керченский пролив. А в ЕС заявили, что Россия таким образом изолировала полуостров.
Шагом к его "принудительной интеграции" в Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) назвали железнодорожное сообщение, которое, как позже заявили американцы, является свидетельством "вопиющего неуважения" к Незалежной. Вашингтон подхватил вопль Киева и Брюсселя.
"Как и наши украинские и другие европейские партнеры, мы осуждаем запуск Россией железнодорожного сообщения между Россией и Крымом", – отреагировало спустя три дня посольство США на Украине в Twitter.
Движение железнодорожного транспорта по Крымскому мосту запустил 23 декабря лично президент РФ Владимир Путин, напоминает телеканал "360". Первый состав из 17 вагонов прибыл на полуостров из Санкт-Петербурга накануне.
Самый длинный в Европе мост открыт в мае 2018 года. С тех пор украинцы шлют на Россию и грандиозное сооружение, в частности, всевозможные проклятия.
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