Нибиру
- Осталось 6 дней: пришельцы с Нибиру объявили людям войну
- Снежный человек прилетел с враждебной Нибиру
- Все исчезнет: секрет Нибиру разгадали
Запуск поездов по Крымскому мосту окончательно разрушил надежды украинцев. Об этом заявила сенатор Совфеда Ольга Ковитиди.
"Для нас Крымский мост – это кровеносная артерия для развития экономики. Верфи, строительный бизнес, туристическая отрасль – что угодно. А значит, и для развития всего полуострова", – подчеркнула она в беседе с газетой "Взляд".
Ковитиди вместе с семьей прокатилась на поезде из Москвы в Симферополь.
Она отметила, что начало железнодорожного движения стало символом завершения объединения Крыма с Россией и похоронило планы украинцев превратить его в остров.
"Острова Крым, который нам пыталась организовать Украина, больше нет", – подытожила сенатор.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем