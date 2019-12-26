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Украинский план "остров Крым" с треском провалился

Изоляция полуострова осталась лишь в мечтах Киева

Запуск поездов по Крымскому мосту окончательно разрушил надежды украинцев. Об этом заявила сенатор Совфеда Ольга Ковитиди.

"Для нас Крымский мост – это кровеносная артерия для развития экономики. Верфи, строительный бизнес, туристическая отрасль – что угодно. А значит, и для развития всего полуострова", – подчеркнула она в беседе с газетой "Взляд".

Ковитиди вместе с семьей прокатилась на поезде из Москвы в Симферополь.

Она отметила, что начало железнодорожного движения стало символом завершения объединения Крыма с Россией и похоронило планы украинцев превратить его в остров.

"Острова Крым, который нам пыталась организовать Украина, больше нет", – подытожила сенатор.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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