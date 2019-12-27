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Украина наживается на полетах над Крымом

Украина наживается на полетах над Крымом
Фото: pixabay.com
Киевлянам удалось содрать штраф с казахов

Украина оштрафовала казахскую авиакомпанию Euro-Asia Air за полет над Крымом. Как сообщает пресс-центр командования ВСУ, полет состоялся еще 8 августа, но только сейчас украинской Госавиаслужбе удалось "содрать" штраф за казахов в размере 136 тыс. грн (около $6 тысяч).

"Казахские авиалинии признали свою вину и добровольно оплатили эти средства. Поэтому госбюджет Украины недавно пополнился", – с гордостью говорится в сообщении пресс-центра на странице в Facebook.

Киевские власти прервали воздушное, железнодорожное и автобусное сообщение с Крымом с 25 октября 2015 года. Полуостров они считают "оккупированной территорией", нахождение на которой, согласно позиции Украины, незаконно.

Среди нарушителей числятся практически все российские авиакомпании, однако о том, что они платили какие-то штрафы, не сообщалось. По данным Госавиаслужбы Украины, таких нарушений было уже порядка 200 тысяч.

Александр ИЛЬИН

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Казахи просто лохи, развели болезных.
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