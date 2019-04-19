Крыму вернут международные полеты

Воздушную гавань полуострова когда-нибудь откроют для самолетов из Европы

Власти республики собираются наладить авиасообщение с иностранными государствами, в том числе с Европой. Об этом глава региона Сергей Аксенов заявил в ходе Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ).



"Достаточно много было предложений (со стороны иностранных делегаций), около 15 предложений реальных по экономике, то есть то, что можно реализовать. Это касается развития сельского хозяйства, туризма, IT-технологий, транспортного сообщения, были и вопросы возобновления авиасообщения со стороны европейских стран",

– заявил чиновник, подводя итоги первого дня мероприятия. Его слова приводит ТАСС.

По словам Аксенова, у властей региона сложилось представление, "как к этому вопросу подойти". "Мы наметили план действий в этом направлении, какие первоочередные шаги надо сделать", – сказал руководитель полуострова, добавив, что раскрыть подробности он пока не готов.

Позже в кулуарах форума Аксенов отметил, что вопросы налаживания авиасообщения обсуждают с властями Крыма представители Ирана. "Они сами выходили", – сказал чиновник, но отметил, что о реальных результатах пока говорить рано. При этом он подчеркнул, что полеты из Крыма в Сирию и обратно в ближайшее время организованы не будут: для этого нет технической возможности.

Запросы о возобновлении полетов были отправлены во все европейские страны. Ответ за Европой. "На всех выходили, пожалуйста, кто из западных стран готов, будем помогать формировать авиасообщение. У нас никаких вопросов нет", – указал руководитель региона.

В настоящий момент полеты из Крыма совершаются только внутри России. Международное авиасообщение с полуостровом было прекращено после его вхождения в состав РФ в 2014 году.