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В Крыму отреагировали на появление у его границ разведчика-беспилотника. Полеты американских шпионов назвали наглостью. Такое заявление сделал сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец.
"Если им так интересны изменения у нас на полуострове за последние годы, а крымчанам есть что показать и чем гордиться, то стоит направить в Крым официальную делегацию, согласовав ее визит по линии МИД РФ", – цитирует его РИА Новости.
Напомним, ранее стало известно о полете американского беспилотника RQ-4B-40 Global Hawk у границ Крыма. Об этом сообщил ресурс PlaneRadar.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем