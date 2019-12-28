На полуострове жестко ответили на беспредел американцев

В Крыму отреагировали на появление у его границ разведчика-беспилотника. Полеты американских шпионов назвали наглостью. Такое заявление сделал сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец.

"Если им так интересны изменения у нас на полуострове за последние годы, а крымчанам есть что показать и чем гордиться, то стоит направить в Крым официальную делегацию, согласовав ее визит по линии МИД РФ", – цитирует его РИА Новости.

Напомним, ранее стало известно о полете американского беспилотника RQ-4B-40 Global Hawk у границ Крыма. Об этом сообщил ресурс PlaneRadar.