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Путин рассказал про неудачи с Крымским мостом

Путин рассказал про неудачи с Крымским мостом
Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com
Российский президент раскрыл подробности строительства

Владимир Путин сообщил, сколько простоит транспортный переход через Керченский пролив.

Глава РФ признался, что были при строительстве Крымского моста и неудачи. Преодолеть препятствия помогли современные технологии.

"Три раза пытались строить, все безуспешно, все сносилось. Невозможно было. Ведь почему говорили, что они не сделают, у них не получится, это невозможно, потому что технологий не было раньше, а у нас появились", – отметил он в эфире воскресной передачи "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1". Его цитируют "Вести.ру".

Президент добавил, что Крымский мост может прослужить многие десятилетия, а может и века.

"Надо только все обслуживать, ремонтировать, будет и веками стоять", – заключил Путин.

Ранее на Украине призвали уничтожить Крымский мост.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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