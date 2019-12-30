Курский губернатор рассказал о "бомбических" ощущениях от пробежки по транспортному переходу

Губернатор Курской области Роман Старовойт, будучи на посту главы Росавтодора, воспользовался своим служебным положением и совершил пробежку по Крымскому мосту за пять дней до его открытия. Он признался, что ощущения у него от этого были "бомбическими".

Такой поступок чиновник объяснил тем, что давно занимается бегом и тренировки планирует заранее. Отметим, что дорожным ведомством Старовойт руководил с ноября 2012-го по октябрь 2018 года.



"Тогда я еще строил Крымский мост. Приезжал туда, просыпался и бегал по набережной Анапы. Признаюсь, воспользовался служебным положением и 10 мая, за пять дней до открытия моста, пробежал по нему за 1,44 часа", – цитирует губернатора РИА "Новости".

По его словам, он испытал "бомбические ощущения" от того, что пробежал по мосту, который построили с нуля и который должны были открывать через неделю.

Напомним, весной 2018-го стартовало движение по автодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив. "Зеленый свет" Крымскому мосту дал лично президент РФ Владимир Путин. Он же открывал несколько дней назад и железнодорожную часть объекта.

Накануне в интервью "России 1" глава государства заявил, что мост в Крым пытались построить трижды, но получилось именно сейчас, так как появились новые технологии. По его мнению, переход простоит века, если его правильно эксплуатировать и ухаживать за ним.

Крымский мост, соединивший Краснодарский край с полуостровом, стал самым длинным в нашей стране, напоминает телеканал "360". Его протяженность составляет 19 километров.

