Нибиру
- Осталось 6 дней: пришельцы с Нибиру объявили людям войну
- Снежный человек прилетел с враждебной Нибиру
- Все исчезнет: секрет Нибиру разгадали
Губернатор Курской области Роман Старовойт, будучи на посту главы Росавтодора, воспользовался своим служебным положением и совершил пробежку по Крымскому мосту за пять дней до его открытия. Он признался, что ощущения у него от этого были "бомбическими".
Такой поступок чиновник объяснил тем, что давно занимается бегом и тренировки планирует заранее. Отметим, что дорожным ведомством Старовойт руководил с ноября 2012-го по октябрь 2018 года.
"Тогда я еще строил Крымский мост. Приезжал туда, просыпался и бегал по набережной Анапы. Признаюсь, воспользовался служебным положением и 10 мая, за пять дней до открытия моста, пробежал по нему за 1,44 часа", – цитирует губернатора РИА "Новости".
По его словам, он испытал "бомбические ощущения" от того, что пробежал по мосту, который построили с нуля и который должны были открывать через неделю.
Напомним, весной 2018-го стартовало движение по автодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив. "Зеленый свет" Крымскому мосту дал лично президент РФ Владимир Путин. Он же открывал несколько дней назад и железнодорожную часть объекта.
Накануне в интервью "России 1" глава государства заявил, что мост в Крым пытались построить трижды, но получилось именно сейчас, так как появились новые технологии. По его мнению, переход простоит века, если его правильно эксплуатировать и ухаживать за ним.
Крымский мост, соединивший Краснодарский край с полуостровом, стал самым длинным в нашей стране, напоминает телеканал "360". Его протяженность составляет 19 километров.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем