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Двуличных европейцев ткнули носом в их купюры из-за Крымского моста

Двуличных европейцев ткнули носом в их купюры из-за Крымского моста
Фото: most.life/multimedia
Москва напомнила ЕС стены, которые там строят против мигрантов

В заявлении дипломаической службы Евросоюза в связи с открытием железнодорожной части Крымского моста можно усмотреть двуличие Брюсселя. Об этом заявил сегодня постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.

Он напомнил европейцам, как в 2016 году теперь уже бывший глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на Петербургском международном экономическом форуме громко возвестил о том, что Евросоюз "строит не стены, а мосты".

Российский дипломат назвал эти слова красивыми и заметил, что на каждой купюре евро присутствуют разные транспортные переходы, "причем чем выше номинал банкноты, тем он современнее и крупнее".

При этом, заметил Чижов, в ряде стран ЕС на границах строят стены из-за потока мигрантов, пишет ТАСС.

"Однако зачем протестовать против открытия железнодорожного движения по Крымскому мосту? Налицо очередные двойные стандарты", – резюмировал постпред.

Железнодорожная часть транспортного перехода через Керченский пролив открылась 23 декабря при участии президента РФ Владимира Путина. Это событие вызвало негативную реакцию как в Киеве, так и в Брюсселе. В ЕС углядели в движении российских поездов на полуостров нарушение суверенитета Незалежной, что является шагом к "изоляции Крыма от Украины".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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