Житель Брянска проехался на поезде и не обнаружил ни мятых, ни вонючих вагонов

Брянец развеял слухи, сочиненные украинскими ура-патриотами, об ужасах железнодорожного путешествия на открывшейся 23 декабря части Крымского моста.

Фотограф Артем Малашенко опубликовал на своей странице вКонтакте подборку снимков его поездки на полуостров на поезде, где хорошо видно – ни вонючих, ни мятых вагонов в российских составах нет по определению. Также он выложил маленький видеоролик своей поездки по маршруту Москва – Симферополь.

"Проезжая на одном из первых поездов по Крымскому мосту, решил заснять небольшой обзорный ролик", – написал молодой человек Артем.

Поскольку состав проезжает по транспортному переходу через Керченский пролив ночью, нам представлена красота моста на фоне Черного моря в огнях цветов российского триколора. Также на видео под релаксную музыку автор заснял и автомобильную трассу моста.

Ранее Малашенко выкладывал в Сети фото вагона, в котором он ехал – чисто, опрятно, ящики для раздельного сбора мусора, вода для каждого пассажира купе, тапочки.

Украинскому пропагандисту Роксолане на заметку: хорошо бы такие поезда ходили между Москвой и Днепропетровском. А то фантасты с берегов Днепра все время выдумывают какую-то грязь о наших поездах, в упор не видя собственных проблем в Укрзализныце.

