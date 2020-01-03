В Соединенном Королевстве полуостров признали российским

После успешного запуска поездов по транспортному переходу через Керченский пролив Киев получил еще один сокрушительный удар.

Представители Незалежной устроили британцам скандал из-за рекламы Крымского моста. Украинское посольство в Соединенном Королевстве выудило заметку в журнале для домохозяек Good Housekeeping, где говорилось о самых интересных для туристов маршрутах в России. Среди них было путешествие в Крым, куда можно попасть по новому мосту на поезде. Признание полуострова российским вызвало у дипломатов негодование. На своей странице в Фейсбук сотрудники посольства опубликовали возмущенный пост, приложив фото статьи. Снимок они снабдили огромной красной надписью "Крым – это Украина!" и потребовали "не вводить читателей в заблуждение".

"Безусловно, Крым можно внести в список самых горячих направлений 2020 года, но это территория, находящаяся под военной оккупацией", – говорится в заявлении дипмиссии.

Ранее россиянам показали на видео реальный Крымский мост. Никаких "мятых" и "вонючих" поездов, порожденных воспаленным воображением провокаторов, там замечено не было.