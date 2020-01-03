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Украинцы обозлились на британцев из-за Крымского моста

Украинцы окрысились на британцев из-за Крымского моста
Фото: www.globallookpress.com
В Соединенном Королевстве полуостров признали российским

После успешного запуска поездов по транспортному переходу через Керченский пролив Киев получил еще один сокрушительный удар.

Представители Незалежной устроили британцам скандал из-за рекламы Крымского моста. Украинское посольство в Соединенном Королевстве выудило заметку в журнале для домохозяек Good Housekeeping, где говорилось о самых интересных для туристов маршрутах в России. Среди них было путешествие в Крым, куда можно попасть по новому мосту на поезде. Признание полуострова российским вызвало у дипломатов негодование. На своей странице в Фейсбук сотрудники посольства опубликовали возмущенный пост, приложив фото статьи. Снимок они снабдили огромной красной надписью "Крым – это Украина!" и потребовали "не вводить читателей в заблуждение".

"Безусловно, Крым можно внести в список самых горячих направлений 2020 года, но это территория, находящаяся под военной оккупацией", – говорится в заявлении дипмиссии.

Ранее россиянам показали на видео реальный Крымский мост. Никаких "мятых" и "вонючих" поездов, порожденных воспаленным воображением провокаторов, там замечено не было.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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"Безусловно, Крым можно внести в список самых горячих направлений 2020 года, но это территория, находящаяся под военной оккупацией"
Что то Кипру это совершено не мешает.
Гость
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В журнале для домохозяек? Они что, всем посольством убежище попросить решили?
Приколист
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Мятые и вонючие поезда - это не выдумка, это реальность! На украинских железных дорогах ходят только такие. Деньги на новые вагоны разворованы, поэтому украинцы ездят в скотовозках. И с их точки зрения, нигде, в том числе и в России, по-другому быть не может.
Гость
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Как хохлы чужое любят, прям изо рта тащат. Крым незаконно Хрущ передал, все законы СССР нарушив.
Гость
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ребята. ну что обижатся на содомитых. то, что сейчас творится это цветочки. вот поживут, поживут и начнут сами себя давить. это сейчас только кажется у них мир и спокойствие. а ведь многие аотшники уже по полной получают благодарность от своих земляков, да так хорошо, что и нам не снилось. говорят русские медленно запрягают и быстро ездят.
боюсь нас украинцы перещеголяют. ещё медленней зарягают, а вот на какой скорости поедут? может и нам жутко покажется от их внутренних разборок. терпение не бесконечно, а ответка беспощадна.
думаю недолго ждать.
Гость
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Сколько бы хохлы не выпрыгивали из штанов, выкрыкивая, что Крым-Украина, украинским Крым не станет. Раньше надо было думать, поезд ушел.
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