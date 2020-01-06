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В споре о принадлежности полуострова поставили жирную точку.
Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов. Он сообщил о массовом отдыхе украинцев на курортах полуострова – за прошлый год их посетили около 1,1 миллиона граждан Незалежной.
"Думаю, это можно считать своего рода народным голосованием граждан соседней страны по вопросу признания российского статуса Крыма – ведь к "оккупантам" в гости не ездят",
- написал Аксенов в своем Фейсбук.
Ранее на Украине разгорелся скандал из-за главы государства Владимира Зеленского, который отменил запрет на въезд для звезды 90-х, который ранее побывал в Крыму.
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