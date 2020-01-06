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"Народное голосование": украинцы массово признали российский Крым

"Народное голосование": украинцы массово признали российский Крым
Фото: www.globallookpress.com
В Незалежной уже не считают нашу страну "врагом"

В споре о принадлежности полуострова поставили жирную точку.

Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов. Он сообщил о массовом отдыхе украинцев на курортах полуострова – за прошлый год их посетили около 1,1 миллиона граждан Незалежной.

"Думаю, это можно считать своего рода народным голосованием граждан соседней страны по вопросу признания российского статуса Крыма – ведь к "оккупантам" в гости не ездят",

- написал Аксенов в своем Фейсбук.

Ранее на Украине разгорелся скандал из-за главы государства Владимира Зеленского, который отменил запрет на въезд для звезды 90-х, который ранее побывал в Крыму.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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Вообще-то Крьім принадлежит крьімским татарам! К сожалению сегодня Крьім принадлежит ашкенезам, которьіе, на своих сайтах, назьівают его Крьімской хазарией. Еще Герцен писал: "Что же мьі за народ такой, москвиньі, вместо того, чтобьі на своей земле работать на благо своего народа-мьі, с оружием в руках, идем на соседей!"
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