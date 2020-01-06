В Незалежной уже не считают нашу страну "врагом"

В споре о принадлежности полуострова поставили жирную точку.

Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов. Он сообщил о массовом отдыхе украинцев на курортах полуострова – за прошлый год их посетили около 1,1 миллиона граждан Незалежной.

"Думаю, это можно считать своего рода народным голосованием граждан соседней страны по вопросу признания российского статуса Крыма – ведь к "оккупантам" в гости не ездят",

- написал Аксенов в своем Фейсбук.

Ранее на Украине разгорелся скандал из-за главы государства Владимира Зеленского, который отменил запрет на въезд для звезды 90-х, который ранее побывал в Крыму.